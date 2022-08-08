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За матеріалами СБУ до десяти років позбавлення волі засуджено російського танкіста, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові

Сержант вистрілив осколково-фугасним танковим снарядом у 11-поверховий житловий будинок.

За матеріалами СБУ до десяти років позбавлення волі засуджено російського танкіста, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові
Старший сержант ЗС РФ Куліков
Фото: Катерина Петренко/Новинарня

Деснянський районний суд Чернігова прийняв рішення засудити до десяти років позбавлення волі старшого сержанта ЗС РФ Михайла Кулікова, визнавши його винним за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Про це повідомила на офіційному Telegram-каналі українська спецслужба.

"В основу обвинувального акту покладено доказову базу, зібрану слідчими СБУ", - йдеться у повідомленні.

Судом встановлено, що російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти.

"Зокрема зафіксовано, що 26 лютого 2022 року, виконуючи наказ командира, сержант вистрілив у 11-поверховий житловий будинок обласного центру, що не є військовою ціллю, а навпаки заселений виключно цивільними особами", - повідомляє СБУ.

У результаті прямого влучання осколково-фугасного танкового снаряду калібру 125 мм зруйновано декілька квартир.

Невдовзі після цього вояки ЗСУ підбили танк, а його екіпаж взяли у полон.

"Наразі сержант Михайло Куліков відбуватиме справедливе покарання", - підкреслюють у спецслужбі.

Також СБУ довідково повідомляє, що внаслідок російської агресії на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено понад сім тисяч будівель та споруд. З них:

  • більше 1 тис. багатоповерхових житлових будинків;
  • майже 5,5 тис. приватних будівель;
  • 216 закладів освіти;
  • 74 заклади охорони здоров’я;
  • 45 закладів культури;
  • 183 об’єкти життєзабезпечення.

Нагадаємо, на Полтавщині двох російських військових засудили до 11 з половиною років тюрми. За даними слідства, вони обстрілювали мирні райони Харківської області.

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