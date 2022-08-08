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Окупанти обстріляли Харків касетними снарядами, 22 з них не розірвалися

Загинув чоловік 60-ти років, отримав поранення середньої тяжкості чоловік 68-ми років.

Окупанти обстріляли Харків касетними снарядами, 22 з них не розірвалися
Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Уранці 8 серпня російські військові обстріляли Харків касетними снарядами, понад 22 снаряди, які були випущені окупантами по місту, не розірвалися.

Про це повідомив у Facebook начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Рашисти вранці обстріляли район Павлого Поля з РСЗВ “ураган”. Касетні снаряди. Один загиблий, один поранений. Всі цивільні. На щастя, понад 22 касетних снарядів не вибухнули. Жертв було б набагато більше”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Зазначається, що слідчі працюють на місці подій і фіксують наслідки злочинів російських військових.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову. Був обстріляний житловий масив Павлове Поле в Шевченківському районі.

 

 

 

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