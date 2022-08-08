СБУ оголосила про підозри трьом колаборантам на Херсонщині

Вони обвинувачуються в державній зраді та колабораційній діяльності.

СБУ зібрала доказову базу відносно трьох колаборантів, яких РФ "призначила" керівниками на Херсонщині, та оголосила їм про підозри.

Про це повідомила на офіційному Telegram-каналі українська спецслужба.

"Зокрема, з початку широкомасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами "директор" Херсонського водоканалу. Колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Також кар’єрне підвищення отримала ще одна колаборантка, яка обійняла посаду "в. о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги".

Фото: СБУ

Наразі обом "чиновникам" оголошено про підозру в державній зраді за ст. 111 КК України.

Отримав підозру від служби і фейковий правоохоронець. Він обійняв посаду "начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами" та активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині.

Фото: СБУ

Відносно нього спецслужба здійснює досудове розслідування за статтею "Колабораційна діяльність".

Нагадаємо, днями СБУ оголосила про підозру в державній зраді колишньому заступнику голови Головного управління розвідки.