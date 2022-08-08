Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ оголосила про підозри трьом колаборантам на Херсонщині

Вони обвинувачуються в державній зраді та колабораційній діяльності.

СБУ оголосила про підозри трьом колаборантам на Херсонщині
Фото: пресцентр СБУ

СБУ зібрала доказову базу відносно трьох колаборантів, яких РФ "призначила" керівниками на Херсонщині, та оголосила їм про підозри.

Про це повідомила на офіційному Telegram-каналі українська спецслужба.

"Зокрема, з початку широкомасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами "директор" Херсонського водоканалу. Колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Також кар’єрне підвищення отримала ще одна колаборантка, яка обійняла посаду "в. о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги".

Фото: СБУ

Наразі обом "чиновникам" оголошено про підозру в державній зраді за ст. 111 КК України.

Отримав підозру від служби і фейковий правоохоронець. Він обійняв посаду "начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами" та активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині.

Фото: СБУ

Відносно нього спецслужба здійснює досудове розслідування за статтею "Колабораційна діяльність".

Нагадаємо, днями СБУ оголосила про підозру в державній зраді колишньому заступнику голови Головного управління розвідки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також