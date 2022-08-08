Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".

"Вони серед кращих у своєму класі. Вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж - всього три людини: водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard.

Також відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

Нагадаємо, "Гепард" почали розробляти в 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але у 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу. Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 км.

У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані з інших РЛС, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі. "Гепард" здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Нагадаємо, в кінці липня міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна вже отримала від Німеччини перші зенітки "Гепард".