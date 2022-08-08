Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
ГоловнаСуспільствоВійна

Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"

Щонайменше 100 військових пройшли навчання керувати цими зенітками.

Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Фото: МО Бразилії

Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".

"Вони серед кращих у своєму класі. Вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж - всього три людини: водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard.

Також відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками. 

Нагадаємо, "Гепард" почали розробляти в 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але у 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу. Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 км.

У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані з інших РЛС, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі. "Гепард" здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Нагадаємо, в кінці липня міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна вже отримала від Німеччини перші зенітки "Гепард".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також