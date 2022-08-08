На Харківщині росіяни умисно знищують український врожай, - Синєгубов

Минулої доби в Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю!" - поінформував голова ОДА.

Крім того, близько 23 години внаслідок артобстрілів окупантів у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих.

Окрім Богодухівського району росіяни з артилерії обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони.

У повідомленні йдеться, що Штаб оборони зафіксував уночі понад п'ять запусків ракет з території РФ. Попередньо - ЗРК "С-300". Частина з них "здетонувала раніше пункту призначення".

Одна з ракет після першої години ночі влучила в смт Печеніги, Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72-річна жінка. Протягом доби на Чугуївщині горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів.

В Ізюмському районі зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка.

Також у Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів у Черкаських Тишках загинула 62-річна жінка. Ще двоє людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік.

Крім того, за повідомленням мера Харкова, вранці було обстріляне Павлове Поле - житловий та історичний район Харкова. Є інформація про загиблого цивільного.

"Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й уранці. Наскільки хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густозаселеному районі немає", - повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах пояснили, чому ППО не може повністю захистити Харків.