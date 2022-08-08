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Окупанти завдають ударів по Харкову, одна людина загинула

Також є інформація про постраждалого в Шевченківському районі.

Окупанти завдають ударів по Харкову, одна людина загинула
Харків, обстріли (ілюстративне фото)
Фото: тг-канал Олега Синєгубова, голови Харківської ОДА

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Він закликав містян не виходити з укриттів.

Також близько 10:15 місцеві пабліки повідомили про вибух на півночі міста, було оголошено повітряну тривогу.

"Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не залишайте безпечних місць", - написав Синєгубов. Він зазначив, що є інформація про пораненого в Шевченківському районі міста.

"На жаль, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Інформація оновлюється. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці", - додав голова ОВА.

Оновлено. На жаль, внаслідок ранкового обстрілу 1 людина загинула, ще 1 - отримала поранення. Інформація оновлюється. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці.

Нагадаємо, учора росіяни обстріляли Київський район Харкова, а в ніч на 7 серпня російська армія знову вдарила по місту з Бєлгорода, імовірно із ЗРК С-300.

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