Окупанти завдають ударів по Харкову, одна людина загинула

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
Він закликав містян не виходити з укриттів.
Також близько 10:15 місцеві пабліки повідомили про вибух на півночі міста, було оголошено повітряну тривогу.
"Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не залишайте безпечних місць", - написав Синєгубов. Він зазначив, що є інформація про пораненого в Шевченківському районі міста.
"На жаль, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Інформація оновлюється. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці", - додав голова ОВА.
Оновлено. На жаль, внаслідок ранкового обстрілу 1 людина загинула, ще 1 - отримала поранення. Інформація оновлюється. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці.
Нагадаємо, учора росіяни обстріляли Київський район Харкова, а в ніч на 7 серпня російська армія знову вдарила по місту з Бєлгорода, імовірно із ЗРК С-300.