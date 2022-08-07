Росіяни знову обстріляли Харків

Інформації щодо постраждалих поки немає.

Російські окупанти ввечері 7 серпня знову обстріляли Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт інфраструктурним об'єктом”, - написав Терехов.

Він додав, що вибухів було не менше семи.

“Інформації щодо постраждалих немає, сподіваюся, що й не буде”, - підсумував мер Харкова.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія знову вдарила по Харкову. Серія вибухів пролунала близько 4:40. Ракети були запущені із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300.