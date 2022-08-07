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Через обстріл росіянами Нікопольського району без води залишились три села

Це вже другий обстріл цього району за сьогодні.

Через обстріл росіянами Нікопольського району без води залишились три села
Фото: Валентин Резніченко

Російські окупанти вдруге за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Обстрілом була пошкоджена насосна станція.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

“Під вогонь ворожих “Градів” потрапила Червоногригорівська громада. Туди прилетіло 20 російських снарядів”, - повідомив Резніченко. 

Він уточнив, що росіяни пошкодили насосну станцію, через що без води залишилися мешканці трьох сіл громади, а це майже 7 тис. людей.

Також було пошкоджено кілька дачних будинків, сталося декілька загорянь, які вже ліквідовано.

Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо, російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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