Окупанти на Херсонщині видають по 10 тис. рублів, "купуючи" голоси до "референдуму"

На окупованій території все більше таких установ.

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі охочі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Таким кроком росіяни намагаються "купити" голоси жителів регіону для псевдореферендуму.

Відповідною інформацією поділилися представники Херсонської обласної військової адміністрації на офіційній сторінці у Facebook.

"Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють видати матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. рублів. Також, за інформацією Центру протидії дезінформації, окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди", — повідомили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що у Скадовську Херсонської області окупаційна влада активно готується до проведення псевдореферендуму.

А за даними Херсонської міської ради, російські загарбники готуються до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до РФ. Для цього окупанти шукають співробітників, приміщення, а також формують групи своїх медійників для пропаганди.