У Повітряних силах пояснили, чому ППО не може повністю захистити Харків

Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію, а не через авіацію та ракети окупантів. Сили ППО не можуть протидіяти артилерії.

Про це заявив в телеефірі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Бабель. Він прокоментував петицію до президента Володимира Зеленського про посилення сил ППО під Харковом.

За словами речника прифронтові міста страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. І через загрозу такого обстрілу так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл "Градами", "Смерчами" чи "Ураганами".

"Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО – безсила", – пояснив Ігнат.

Він додав, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, оскільки зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей, водночас "пакет" "Града" (40 реактивних снарядів) летить лічені хвилини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням надати Харкову та області більше протиповітряної оборони і доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути це питання.

Російська армія 7 серпня вдарила по Харкову. Серія вибухів пролунала близько 4:40. Обстрілів зазнали три райони міста: Немишлянський, Новобаварський і Індустріальний.