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Російські спецслужби створили програму з квест-завданнями для дітей

Зібрана інформація використовується ворогом для завдання ракетно-бомбових ударів. 

Російські спецслужби створили програму з квест-завданнями для дітей
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Російські спецслужби створили програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів. За допомогою неї ворог виманює інформацію у дітей.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За його словами, фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників цієї програми в обмін на "грошову винагороду".

Після чого зібрана інформація використовується ворогом для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України.

"Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди", - закликав Євтушенко.

Голова Нікопольської РВА зазначив, що у випадку виявлення подібних програм у телефонах дорослих - їх чекає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції українських військових поблизу східного фронту.

Також співробітники Служби безпеки України виявили двох агентів, причетних до діяльності мережі ворога в Миколаївській області.

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