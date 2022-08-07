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На Харківщині двоє мирних жителів постраждали від ворожих мінувань

83-річний чоловік перебуває у важкому стані.

На Харківщині двоє мирних жителів постраждали від ворожих мінувань
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

За минулу добу в Харківській області дві людини дістали поранень унаслідок ворожих мінувань і були госпіталізовані.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували двох людей – 16-річного хлопця і 83-річного чоловіка в Чугуївському районі. Обидва постраждали від мінувань", - написав Синєгубов.

Він додав, що хлопець взяв снаряд, який здетонував у руках, а чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані. 

Нагадаємо, що окупанти минулої доби та вночі обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. Є влучання по відкритих територіях, домоволодіннях, господарчих спорудах. 

А 5 серпня ЗСУ звільнили село Дібрівне у Харківській області на Ізюмському напрямку.

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