Головне за ніч. Неділя, 7 серпня

Ворожі штурми на сході, обстріл Харкова та Дніпропетровщини, другий караван із продовольством, День Повітряних сил ЗСУ.

Із портів Одещини 7 серпня відправили другий караван із продовольством: три судна вийшли з Чорноморська, одно – з Одеси, повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

"На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тисяч тонн агропродукції", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Туреччини, долученої до відкриття зернового коридору, уточнили, що MUSTAFA NECATI везе 6 тисяч тонн соняшникової олії до Італії, STAR HELENA – 45 тисяч тонн насіння соняшника до Китаю, GLORY – 66 тисяч тонн кукурудзи до Стамбула, а RIVA WIND – 44 тисячі тонн кукурудзи до Іскандеруна.

Нагадаємо, перший караван із трьох суден вирушив із портів Одещини 5 серпня.

Президент Володимир Зеленський привітав військових Повітряних сил ЗСУ з професійним святом.

"Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави", – зазначив глава держави.

У телеграм-каналіі Зеленського оприлюднено ролик, присвячений українським Повітряним силам.

День Повітряних сил ЗСУ відзначається кожну першу неділю серпня. Повітряні сили були створені в 2004 році в ході обʼєднання Військ протиповітрянох оборони та Військово-повітряних сил.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог розгортає на території Білорусі додаткові сили і засоби ППО. На декількох східних напрямках противник вів штурмові дії.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області.

Росіяни завдавали авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вели інтенсивну повітряну розвідку БпЛА.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 07 серпня орієнтовно склали 42200 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 300 окупантів.

Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Російська армія знову вдарила по Харкову. Вибухи пролунали близько 4:40.

Обстрілів зазнали Немишлянський, Новобаварський і Індустріальний райони міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Ракети запущені із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300", – написав він.

В Індустріальному та Немишлянському районах є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат. У Новобарському районі ракета влучила в землю біля одного з парків, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

За минулу ніч російська армія чотири рази обстріляла Дніпропетровську область.

Били по Нікопольському і Криворізькому районах. Постраждали двоє людей – мешканці Марганця, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів»", – зазначив він.

У Марганці пошкоджено майже 50 будинків, автобусну зупинку, крім того, газопровід та електромережу. Кілька тисяч містян лишилися без світла. 64-річного потерпілого госпіталізували.

На південному напрямку українська авіація завдала девʼять ударів по опорних пунктах і складу росіян.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника. Підтверджено знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир-С1», 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще польовий склад боєприпасів, а «довгу» армію скорочено на 72 рашисти", – зазначили в ОК "Південь".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті. Сподіваємося, що добрих новин більшатиме.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!