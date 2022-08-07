За минулу ніч російська армія чотири рази обстріляла Дніпропетровську область.

Били по Нікопольському і Криворізькому районах. Постраждали двоє людей – мешканці Марганця, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів»", – зазначив він.

Фото: Валентин Резніченко в телеграм

Фото: Валентин Резніченко в телеграм

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

У Марганці пошкоджено майже 50 будинків, машини і автобусна зупинка. Крім того, від обстрілу пошкоджено газопровід та електромережу. Кілька тисяч містян лишилися без світла. 64-річного потерпілого госпіталізували.

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

По Криворізькому району – Зеленодольскій та Апостолівській громадах – ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, на території Білорусі збройні сили РФ розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області. На сході штурмові спроби за кількома напрямками відбито.