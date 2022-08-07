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Окупанти за ніч чотири рази обстріляли Дніпропетровську область. У Марганці пошкоджено майже 50 будинків

Постраждали двоє людей. 

Окупанти за ніч чотири рази обстріляли Дніпропетровську область. У Марганці пошкоджено майже 50 будинків
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в ТГ

За минулу ніч російська армія чотири рази обстріляла Дніпропетровську область

Били по Нікопольському і Криворізькому районах. Постраждали двоє людей – мешканці Марганця, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм

"На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів»", – зазначив він.

Фото: Валентин Резніченко в телеграм
Фото: Валентин Резніченко в телеграм
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

У Марганці пошкоджено майже 50 будинків, машини і автобусна зупинка. Крім того, від обстрілу пошкоджено газопровід та електромережу. Кілька тисяч містян лишилися без світла. 64-річного потерпілого госпіталізували. 

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань. 

По Криворізькому району – Зеленодольскій та Апостолівській громадах – ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Минулося без постраждалих. 

Нагадаємо, на території Білорусі збройні сили РФ розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області. На сході штурмові спроби за кількома напрямками відбито. 

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