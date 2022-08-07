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Стурбованість Заходу щодо поглиблення економічних зв’язків між Туреччиною та Росією зростає, – ЗМІ

Проти турків можуть запровадити санкції.

Стурбованість Заходу щодо поглиблення економічних зв’язків між Туреччиною та Росією зростає, – ЗМІ
Путін і Ердоган 5 серпня 2022 року у Сочі
Фото: ЕРА/UPG

Західні уряди все більше стурбовані поглибленням економічних зв’язків між Туреччиною та Росією.

Про це пише Reuters з посиланням на Financial Times.

Політики попереджають, що ризик впровадження каральних заходів щодо Туреччини зростає – у разі, якщо вона допоможе Росії уникнути санкцій.

“У п'ятницю президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Таїп Ердоган домовилися про активізацію співпраці в транспорті, сільському господарстві, фінансах і будівництві”, – зазначає видання.

Шестеро західних чиновників повідомили, що вони стурбовані цією угодою.

Нагадаємо, Ердоган і Путін провели перемовини у Сочі. Стало відомо, що п'ять турецьких банків перейшли на російську платіжну систему "Мир". Росія, зі свого боку, перерахувала мільярди доларів турецькій дочірній компанії Росатома для завершення будівництва атомної електростанції на узбережжі Середземного моря.

Ердоган також повідомив, що відомства країни наразі працюють над укладенням угоди щодо експорту російського зерна і підтвердив, що Туреччина почне частково платити за імпортований російський газ в рублях.

Раніше Путін запропонував Анкарі співпрацю щодо щодо безпілотників Bayraktar. Однак, за словами голови директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра, це питання зараз не на порядку денному.

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