Туреччина перевела деякі банки на платіжну систему РФ та обіцяє допомогти з експортом російського зерна, - Bloomberg

Під час зустрічі Ердогана з Путіним у Сочі тут також побували керівники центробанків двох держав.

П'ять турецьких банків перейшли на російську платіжну систему "Мир", повідомляє видання Bloomberg.

За словами президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, який провів переговори з Путіним у Сочі, це полегшення як для російських туристів, так і для Анкари.

Під час візиту до Сочі обох президентів тут також зустрілися керівники центробанків країн.

Росія, у свою чергу, перерахувала мільярди доларів турецькій дочірній компанії Росатома для завершення будівництва атомної електростанції на узбережжі Середземного моря.

Ердоган заявив що відвідає атомну станцію. Вона опинилася в центрі скандалу після того, як Росатом усунув головного турецького підрядника. За словами глави Туреччини, ні його держава, ні Росія не погодяться на відтермінування завершення будівництва об'єкта.

Ердоган також повідомив, що міністерства Туреччини наразі працюють над укладенням угоди щодо експорту російського зерна.

Наразі десятки кораблів РФ застрягли в портах уздовж Чорного моря.

Нагадаємо, нині Ердоган підтвердив, що Туреччина почне частково платити за імпортований російський газ в рублях.

Раніше Путін пропонував Анкарі співпрацю щодо щодо безпілотників Bayraktar. Однак, за словами голови директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра, це питання зараз не на порядку денному.