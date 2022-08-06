"Коли ти бачиш людей, які готові ризикнути всім, щоб захистити свою країну, це те, що дає тобі надію".

Мальтійські журналісти Ніл Каміллері та Джузеппе Аттард зняли документальну стрічку про війну Росії проти України.

Про таке повідомила Національна спілка журналістів України у Telegram-каналі.

Стрічка "Україна: народна війна" наразі доступна он-лайн. Автори працювали над фільмом навесні, він присвячний спротиву України і звірствам росіян під час окупації Київщини.

"Коли ти бачиш людей, які готові ризикнути всім, щоб захистити свою країну, це те, що дає тобі надію", - йдеться в описі картини.

У НСЖУ зазначили, що Ніла Камілеррі, який висвітлює вторгнення Росії в Україну для видання Malta Independent, неодноразово був об'єктом ненависті російської пропаганди за "антиросійській тон публікацій" та "опосередковані умовиводи", зокрема, - після публікацій про різанину, яку вчинили російські військові в Бучі.

Нагадаємо, раніше кінооб'єднання «Вавилон'13» зняло документальні короткометражки про захисників «Азовсталі».