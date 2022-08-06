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​Мальтійські журналісти зняли документальну стрічку "Україна: народна війна"

"Коли ти бачиш людей, які готові ризикнути всім, щоб захистити свою країну, це те, що дає тобі надію".

​Мальтійські журналісти зняли документальну стрічку "Україна: народна війна"
Фото: Скріншот відео

Мальтійські журналісти Ніл Каміллері та Джузеппе Аттард зняли документальну стрічку про війну Росії проти України.

Про таке повідомила Національна спілка журналістів України у Telegram-каналі.

Стрічка "Україна: народна війна" наразі доступна он-лайн. Автори працювали над фільмом навесні, він присвячний спротиву України і звірствам росіян під час окупації Київщини.

"Коли ти бачиш людей, які готові ризикнути всім, щоб захистити свою країну, це те, що дає тобі надію", - йдеться в описі картини.

У НСЖУ зазначили, що Ніла Камілеррі, який висвітлює вторгнення Росії в Україну для видання Malta Independent, неодноразово був об'єктом ненависті російської пропаганди за "антиросійській тон публікацій" та "опосередковані умовиводи", зокрема, - після публікацій про різанину, яку вчинили російські військові в Бучі.

Нагадаємо, раніше кінооб'єднання «Вавилон'13» зняло документальні короткометражки про захисників «Азовсталі».

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