Мальтійські журналісти Ніл Каміллері та Джузеппе Аттард зняли документальну стрічку про війну Росії проти України.
Про таке повідомила Національна спілка журналістів України у Telegram-каналі.
Стрічка "Україна: народна війна" наразі доступна он-лайн. Автори працювали над фільмом навесні, він присвячний спротиву України і звірствам росіян під час окупації Київщини.
"Коли ти бачиш людей, які готові ризикнути всім, щоб захистити свою країну, це те, що дає тобі надію", - йдеться в описі картини.
У НСЖУ зазначили, що Ніла Камілеррі, який висвітлює вторгнення Росії в Україну для видання Malta Independent, неодноразово був об'єктом ненависті російської пропаганди за "антиросійській тон публікацій" та "опосередковані умовиводи", зокрема, - після публікацій про різанину, яку вчинили російські військові в Бучі.
Нагадаємо, раніше кінооб'єднання «Вавилон'13» зняло документальні короткометражки про захисників «Азовсталі».