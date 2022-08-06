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Порошенко закликав світ припинити купляти російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт

Енергоносії для Путіна – це лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу, вважає експрезидент.

Порошенко закликав світ припинити купляти російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт
Фото: eurosolidarity.org

Світ повинен припинити купляти російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт, щоб зупинити Путіна і його шантаж. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв‘ю канадському телеканалу CBC News. 

Порошенко вкотре наголосив, що не можна вірити у жодні домовленості з Путіним. 

«Перше – не довіряйте Путіну. А це означає – жодних перемовин з Путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ. Шантажуватиме Канаду. Шантажуватиме Європу», - наголосив він. 

За словами Порошенка, енергоносії для Путіна – це лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу.

«Друга порада – не бійтеся Путіна. Ми значно сильніші. Правда на нашому боці. Весь світ сьогодні з нами. Разом з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея. Три нації в світі. А тому нам слід забезпечити депутінізацію світу», – підкреслив експрезидент України. 

«Нам слід нарешті повністю зупинити «Північний потік – 1». Остаточно забути про «Північний потік – 2». Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи російську нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети проти нас, проти українців», – зазначив Порошенко. 

«Ми не повинні надавати йому навіть щонайменшої можливості продовжувати це робити. А тому навпаки – санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися. Слід зупинити російський експорт, особливо той, де для цих потреб використовуються його торговельні судна», – наголосив він. 

Порошенко зазначив, що лише за останні три місяці 24 мільярди доларів надійшли до російської скарбниці, і це лише за російські енергоносії. «24 мільярди. Це занадто. Слід нарешті це зупинити», – додав він.

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