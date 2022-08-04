Зеленський призначив керівника Херсонської ОВА

Глава держави зустрівся з Янушевичем в Офісі Президента і вручив службове посвідчення.

Президент Володимир Зеленський призначив очільника Херсонщини.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Новим головою ОВА став Ярослав Янушевич.

Зеленський підписав відповідний указ № 553/2022.

Глава держави зустрівся з Янушевичем в Офісі Президента і вручив службове посвідчення.

Зеленський висловив переконання, що досвід і професіоналізм нового очільника Херсонщини стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого для України регіону.

Янушевич - уродженець Києва, народився в 1978 році.

У 2000 закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси"), у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність "правознавство"), а також Національну академію державного управління при Президентові України ("управління суспільним розвитком"). Є доктором юридичних наук.

З 1996 року працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, а з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України.

У 2006-2007 рр. був заступником голови ДПА. Упродовж 2011-2013 років – заступником голови Державної міграційної служби України.

У 2013 році як генеральний директор керував ДП "Документ".

У 2013-2014 рр. працював заступником голови Державної фінансової інспекції України - у 2013 році президент-утікач Віктор Янукович підписав відповідний указ про призначення. З 2014 року до 2016-го – виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот".

З 2016 року став радником генерального директора УДЦР.

Заслужений економіст України. Повний кавалер ордена "За заслуги".

Нагадаємо, днями на засіданні Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської облдержадміністрації.

На початку липня Володимир Зеленський звільнив очільника Херсонщини Геннадія Лагуту. Обов'язки керівника ОВА виконував Дмитро Бутрій.