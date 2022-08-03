​Мета Путіна – не мирні переговори, а захоплення Сходу України, – Бундестаг

Заяви ексканцлера ФРН Герхарда Шредера про нібито готовність російського президента Володимира Путіна вести переговори з Україною розкритикували у Бундестазі.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила про те, що Володимир Путін хоче не переговорів, а захоплення Сходу України.

Про це повідомляє Spiegel.

"Якщо він каже (Шредер – ред.), що Путін хоче врегулювання, то я можу сказати вам сьогодні, як це врегулювання має виглядати в його очах: Путін хоче східну Україну", – сказала Штрак-Ціммерманн.

Вона додала, що ставиться з більшою увагою до заяв Сергія Лаврова, ніж до думки Герхарда Шредера. Марі-Агнес Штрак-Ціммерман мала на увазі заяву Лаврова про те, що мета РФ – зміна режиму в Києві.

Нагадаємо, Герхард Шредер, якого критикують за близькість до Кремля і діяльність у російських держконцернах, підтвердив, що наприкінці липня знову зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Він заявив, що Путін "хотів би знайти вирішення конфлікту з Україною та Заходом шляхом переговорів".

Ексканцлер Німеччини також назвав абсурдною ідею військового повернення Україною Криму. Він зазначив, що регіон нібито є російським, за винятком кримських татар. Шредер також висловив сумнів, що Путін зможе відмовитись від півострова, а для його повернення знадобиться час.

Крім того, Шредер назвав вторгнення в Україну "помилкою російського уряду".