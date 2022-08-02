Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
ГоловнаПолітика

Справу нардепа Шахова про недекларування майна скерували до суду

Загалом йдеться про активи на 87,6 млн грн.

Справу нардепа Шахова про недекларування майна скерували до суду
Сергій Шахов
Фото: facebook/Олег Федонюк

НАБУ і САП скерували до суду справу народного депутата України VIII та IX скликань Сергія Шахова за обвинуваченням у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до е-декларації за 2020 рік відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей.

Загалом йдеться про активи на 87,6 млн грн. А саме:

  • офісне приміщення;
  • 13 квартир в центрі Києва;
  • 8 паркомісць;
  • 2 будинки в котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів;
  • 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області;
  • 2 автівки;
  • нежитлова нерухомість;
  • частки у низці суб'єктів господарювання;
  • доходи від продажу нерухомості.

Також в декларацію не внесено дані про офісне приміщення в центрі Києва, яким нардеп фактично користується.

У листопаді 2021 року нардепу повідомили про підозру. У червні 2022 року детективи НАБУ завершили слідство. У Бюро не назвали імені парламентаря, але йдеться про представника групи "Довіра" Сергія Шахова. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також