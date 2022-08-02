Справу нардепа Шахова про недекларування майна скерували до суду

НАБУ і САП скерували до суду справу народного депутата України VIII та IX скликань Сергія Шахова за обвинуваченням у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що нардеп не вніс до е-декларації за 2020 рік відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей.
Загалом йдеться про активи на 87,6 млн грн. А саме:
- офісне приміщення;
- 13 квартир в центрі Києва;
- 8 паркомісць;
- 2 будинки в котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів;
- 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області;
- 2 автівки;
- нежитлова нерухомість;
- частки у низці суб'єктів господарювання;
- доходи від продажу нерухомості.
Також в декларацію не внесено дані про офісне приміщення в центрі Києва, яким нардеп фактично користується.
У листопаді 2021 року нардепу повідомили про підозру. У червні 2022 року детективи НАБУ завершили слідство. У Бюро не назвали імені парламентаря, але йдеться про представника групи "Довіра" Сергія Шахова.