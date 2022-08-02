Справу нардепа Шахова про недекларування майна скерували до суду

НАБУ і САП скерували до суду справу народного депутата України VIII та IX скликань Сергія Шахова за обвинуваченням у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до е-декларації за 2020 рік відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей.

Загалом йдеться про активи на 87,6 млн грн. А саме:

офісне приміщення;

13 квартир в центрі Києва;

8 паркомісць;

2 будинки в котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів;

27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області;

2 автівки;

нежитлова нерухомість;

частки у низці суб'єктів господарювання;

доходи від продажу нерухомості.

Також в декларацію не внесено дані про офісне приміщення в центрі Києва, яким нардеп фактично користується.

У листопаді 2021 року нардепу повідомили про підозру. У червні 2022 року детективи НАБУ завершили слідство. У Бюро не назвали імені парламентаря, але йдеться про представника групи "Довіра" Сергія Шахова.