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Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР - Вадим Пристайко

Яке саме майно має віддати РФ, не уточнюється.

Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР - Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Росія має повернути Україні хоча б третину закордонного майна колишнього СРСР. РФ привласнила це майно після того, як взяла на себе борги Радянського Союзу.

Про це повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю для "Суспільного".

"Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які знаходяться в Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на Російську Федерацію", - зазначив Пристайко.

Він уточнив, що Росія взяла на себе всі борги СРСР і забрала все його закордонне майно. 

Україна погодилася з пропозицією, але не ратифікувала відповідні документи. Україна вимагала, щоб Росія надала інформацію про закордонні активи СРСР та його борги, але того не було зроблено.

Зазначимо, ця тема піднімалась ще в 2014 році, коли прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив МЗС ініціювати обговорення з Росією перерозподілу майна СРСР. Пізніше міністр юстиції Павло Петренко виключив можливість подачі позову в міжнародний суд проти Росії з приводу компенсації за майно колишнього СРСР.

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