Порошенко закликав створити міжнародну слідчу групу для розслідування вбивства "азовців" в Оленівці

Експрезидент закликав країни Великої Сімки, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування цього злочину

Катування та вбивство полонених оборонців «Азовсталі» російськими терористами має бути розслідувано міжнародним судом, а злочинці мають отримати вирок. В тому числі і Путін, який віддав цей наказ. Про це заявив Петро Порошенко в коментарі журналістам. Він закликав міжнародних партнерів України створити спеціальну слідчу групу – за прикладом розслідування трагедії малазійського літака MH17.

«Оборонці Азовсталі підступним терористичним актом були знищені нелюдями. Чи це зробили ПВК «Вагнер», чи ФСБ, чи ГРУ – в будь-якому разі, країна-агресор», – наголосив Порошенко.

«Вже встановлені і зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ», – сказав Порошенко.

«Я зараз закликаю країни Великої Сімки, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування цього злочину проти людства і додати це в процес Гааги, де за ґратами має опинитися Путін», – заявив лідер «Європейської Солідарності».

«Так само, як я це зробив у 2014 році під час терористичної атаки на літак MH17, ми знайшли, встановили, сформували міжнародну слідчу групу, і до кінця цього року буде винесений вирок росіянам-терористам», – нагадав п’ятий Президент України.

«Ніколи нікого не пробачимо. Зараз ми винесемо це на міжнародні майданчики й створимо міжнародну слідчу групу. Я, до речі, закликаю і владу України це зробити», – сказав Порошенко.