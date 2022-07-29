ВР звернулася до ООН, Єврокомісії та інших партнерів щодо невизнання “референдумів” на тимчасово окупованих територіях

Верховна Рада України на пленарному засіданні 29 липня прийняла постанову про “Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України”.

Про це повідомляє кореспондент LB.

“Необхідність прийняття цієї постанови “обумовлена потребою офіційного визнання Парламентом України незаконності рішень і дій органів влади Російської Федерації та їх посадових осіб, утворених нею окупаційних адміністрацій щодо організації та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України”, - зазначено у пояснювальній записці.

Постановою Рада звернулася до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу із такими закликами:

“Треба об'єднати зусилля міжнародної спільноти для утвердження цілісності та недоторканності території України в межах її міжнародно визнаних кордонів; застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти державу-агресора – Російську Федерацію та її вище політичне керівництво від організації та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, які не матимуть жодних правових наслідків”.

Парламентарі просять не визнавати легітимність будь-яких форм “народного волевиявлення” у разі їх організації та проведення на тимчасово окупованих територіях України.

“Та посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Російську Федерацію – державу – спонсора тероризму з метою зупинення її збройної агресії проти України та відновлення територіальної цілісності України. Також сприяти кримінально-правовому переслідуванню осіб, які брали активну участь в організації та проведенні незаконних референдумів, заходів політичного характеру на окупованих Російською Федерацією територіях України, публічно закликали до їх проведення тощо”.

Нагадаємо, окупанти вкотре перенесли запланований псевдореферендум про приєднання Херсонської області до РФ, але реальної підготовки до нього не спостерігається.