Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію. Ці зміни дозволять Кабінету міністрів об’єднувати об’єкти приватизації в пули. Якщо об’єкт не продадуть з першого разу, його стартову ціну зможуть знизити на 50%.

За закон "Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави" в другому читанні проголосували 233 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Документ розроблено "з метою пришвидшення приватизаційних процесів в період запровадження воєнного стану". В ньому передбачені тимчасові норми, які діятимуть на період дії воєнного стану.

Вони передбачають:

заборону проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та викупу об’єктів великої приватизації;

заборону приватизації об’єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів;

посилений контроль Верховної Ради за процесами приватизації у військовий період;

спрощення порядку здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації, а саме не потребується проведення аудиту, екологічного аудиту, інвентаризації, а також оцінки об’єкта приватизації (його складових);

розроблення умов продажу об’єкта приватизації після отримання державним органом приватизації листа про намір приватизації такого об’єкта від потенційного покупця, який в тому числі може потребувати переміщення виробничих потужностей з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію;

можливість подання документів, які подаються потенційними покупцями для участі в електронному аукціоні в електронній формі та підписання їх шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів;

анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців;

диференційований розмір гарантійного внеску в залежності від стартової ціни об’єкта приватизації;

скорочення строків проведення аукціонів;

особливий порядок визначення стартової ціни об’єкта приватизації;

спрощений перелік зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу, у договорі купівлі-продажу;

право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не залежно від отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом;

строк позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, укладеного у період дії воєнного стану, становить три місяці з дня його укладення.

У разі наявності обмежень у роботі Держреєстру речових прав на нерухоме майно, Мін'юст має забезпечувати здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно, придбане у період дії воєнного стану, протягом 30 днів з такого звернення.

Крім того, законом вводяться норми, які будуть діяти на постійній основі. Так, об’єкти приватизації можуть об’єднуватися в пули, які сформовано з кількох об’єктів приватизації. Вони будуть продаватися на електронних аукціонах.

"Стартова ціна об’єкта великої приватизації встановлюється аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта великої приватизації згідно з даними фінансової звітності за останній звітний період (активів об’єкта; для пулу - на рівні балансової вартості активів об’єктів, з яких сформовано пул) та затверджується Кабінетом Міністрів України", - написано в законі.

Одна з ключових змін - це "проведення аукціонів за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50%", якщо об’єкт не було продано з першого разу.

"Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону… У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до цієї частини, електронна торгова система протягом п’яти днів з дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення. Мінімальний крок аукціону встановлюється на рівні 1% стартової ціни об’єкта", - записано в законі.

Для запобігання зривів проведення аукціонів передбачені нові зміни до базового закону. Тепер "розмір гарантійного внеску для об’єкта малої приватизації три попередні аукціони з продажу якого визнані такими, що не відбулись, встановлюється в розмірі, який є більшим: 10% - стартової ціни об’єкта малої приватизації; 30 - розмірів мінімальних заробітних плат".

Встановлюється різні терміни перевірки заяви на участь у приватизації об’єкта разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону, а саме: 10 днів – для об’єкта малої приватизації; 20 днів – для об’єкта великої приватизації».

Передбачені 25 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію таких об’єктів.

"Зважаючи, що висвітлення приватизаційних процесів ефективно відбувається в мережі Інтернет та в електронній торговій системі, передбачено скасування необхідності оприлюднення повідомлень про хід і результати приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації", - написано в пояснювальній записці.

Відтепер "наявність заборони відчуження або арешту державного або комунального майна, відсутність згоди кредитора на продаж майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є перешкодою для продажу єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно… Продаж такого єдиного майнового комплексу здійснюється без повідомлення та згоди особи, в інтересах якої встановлені відповідні обтяження".

Документ також вносить зміни до Закону "Про іпотеку", якими пропонується виключити необхідність отримання згоди іпотекотримача на продаж в процесі приватизації предмета іпотеки державної або комунальної власності.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств.

13 липня Мінагрополітики закликало розблокувати приватизацію спиртзаводів, оскільки аграріям терміново потрібен доступ до інфраструктури зберігання та переробки зернових.