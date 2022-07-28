У Росії масово "штампують" офіцерів, а на Ростовщині з кожного села забирають на війну по 7-10 чоловіків

"Ухилянти", які вже воювали, але відмовляються повертатися в Україну, будуть проходити військово-лікарські комісії.

У Росії почали масово присвоювати офіцерське звання молодшого лейтенанта особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так намагаються боротися з нестачею кадрів через великі втрати на війні в Україні.

Також у Ростовській області триває активна мобілізація військовозобов’язаних.

"Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Осіб, які служили в піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України (конкретні терміни не оголошуються)", - розповіли в ГУР.

Наразі майже з кожного села на військову службу призвали 7-10 жителів.

Тим часом чимало росіян, які вже брали участь у бойових діях в Україні, не хочуть повертатися у свої підрозділи і як причину відмови вказують проблеми зі здоров’ям.

Щоб виявити "ухилянтів" і запобігти "відтоку кадрів, у Росії почали формувати військово-лікарські комісії.

Вони мають виявляти військовослужбовців, що імітують захворювання та поранення.

Відмовляються воювати в Україні і солдати з далекосхідних регіонів РФ. Вони невдоволені тим, що їх часто включають до складу так званих "зведених підрозділів", які формуються не за професійною ознакою.

Це призводить до того, що велика кількість військових тут не має належної підготовки і в результаті поповнює обсяг втрат росармії.

В українській розвідці додали, що в Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, жителі почали масово нищити своє майно, аби отримати компенсації від влади начебто через обстріли з боку ЗСУ.

Також в області збільшується кількість претензій до російської влади, яка не може забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомляло, що в Росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей.

Росіяни також "мобілізують" на війну чоловіків з Лисичанська та Сєвєродонецька на Луганщині.