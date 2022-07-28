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У Торецьку окупанти влучили в п'ятиповерхівку, під завалами шукають людину

Зруйнувано покрівлю та перекриття з 5-го по 3-й поверхи.

У Торецьку окупанти влучили в п'ятиповерхівку, під завалами шукають людину
Фото: ДСНС

Російські війська сьогодні зранку знову обстріляли місто Торецьк Донецької області. Ворожі снаряди поцілили в п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк на Донеччині частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з 5-го по 3-й поверхи 5-поверхового житлового будинку", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС врятували трьох осіб (двох чоловіків та жінку).

"Під завалами можливе перебування ще одної особи. Роботи тривають", - додали рятувальники.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, за минулу ніч росіяни обстріляли Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Луганщину, Донеччину і Миколаїв.

18 липня внаслідок ворожого обстрілу Торецька загинуло шестеро людей.

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