За ніч і ранок обстріляли Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Луганщину, Донеччину і Миколаїв

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині та Житомирщині.

У Київській області ворог завдав ракетного удару по обʼєкту інфраструктури у Вишгородському районі. За попередніми даними, жертв немає. На місці працюють екстрені служби. Від початку доби в області були три повітряні тривоги, йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Чернігівській області сьогодні зранку теж був ракетний обстріл. "Прильоти" переважно у лісовий масив поблизу селища Гончарівське. Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

На Сумщині минулої доби вдень росіяни гатили по Шосткинському району. Ввечері був обстріл з мінометів території Середино-Будської територіальної громади, 10 приходів. Без жертв та руйнувань.

Вночі і зранку – обстріли Есманьської громади, Юнаківську громаду обстрілювали з "градів". Попередньо – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла дві громади Криворізького району – Зеленодольську та Апостолівську. Били з "ураганів" та ствольної артилерії. Є руйнування житла та господарчих будівель. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає.

Сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв м. Чугуїв. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряда в багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. На місці працюють профільні служби.

Протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського та Первомайського районів області. У Чугуївському районі вчора ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. У Харківському районі протягом вечора інтенсивно обстрілювалося с. Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.

На Луганщині тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів, досягли цілей дві ракети. Населені пункти чотири рази обстріляли з мінометів. Відбито шість із семи атак ворога. У чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами.

У Донецькій області за добу під обстрілами були Соледар, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, с. Веселе, с. Опитне, с. Первомайське, с. Північне, смт Гостре, смт Билбасівка. Пошкоджено 18 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, приміщення ДП "Артемсіль". О п’ятій ранку – ракетний удар по Торецьку: ракета влучила у багатоквартирний будинок – зруйновані два поверхи, щодо постраждалих інформація уточнюється. На місці працює поліція та ДСНС. За добу на Донеччині — 5 людей загинуло, 8 поранених.

Сьогодні зранку по Миколаєву було завдано масованого ракетного удару. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет зруйновано будівлю школи в Корабельному районі. Поранено одну людину. Також через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Детальна інформація уточнюється.

Вчора ввечері внаслідок ворожих обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зруйновано та пошкоджено три житлових будинки, електромережу. Постраждалих немає. Також увечері були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання було по дорогах, пошкоджено три житлових будинки. Постраждалих немає. Зранку — обстріли на території всієї громади, влучання по домогосподарствах та поза межами населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування тривають. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині загальна ситуація в області напружена. Унаслідок влучного попадання в Антонівський міст окупанти повністю заборонили ним користуватися і анонсують відкриття паромного сполучення та можливість їздити через Каховську ГЕС.