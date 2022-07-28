Ворог без успіху наступав на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

У Луганській області ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію для виконання завдань.

Про це повідомляє в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що минулої доби тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні з мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. У чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки”, – написав він.

Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, ворог знову провалив штурм на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці”, – підсумував він.

Нагадаємо, минулої доби українські військові відбили штурми окупантів на кількох напрямках, однак на напрямку Відродження – Вершина ворог має частковий успіх.