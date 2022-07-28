У Луганській області ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію для виконання завдань.
Про це повідомляє в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зазначається, що минулої доби тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів.
“На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні з мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. У чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки”, – написав він.
Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, ворог знову провалив штурм на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.
“Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці”, – підсумував він.
Нагадаємо, минулої доби українські військові відбили штурми окупантів на кількох напрямках, однак на напрямку Відродження – Вершина ворог має частковий успіх.