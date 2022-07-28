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Ворог тримає напоготові у Чорному морі 20 ракет типу “Калібр”

Кораблі окупантів стоять вздовж південного й південно-східного узбережжя Кримського півострова.

Ворог тримає напоготові у Чорному морі 20 ракет типу “Калібр”
Фото: bulgarianmilitary.com

Корабельне угруповання ворожих сил загалом продовжує переховуватися у ракетно недосяжних районах Чорного моря.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Кораблі окупантів стоять вздовж південного й південно-східного узбережжя Кримського півострова.

А для завдання ракетних ударів у ворога напоготові є два надводні і один підводний носій ракет типу “Калібр”, яких заготовлено 20.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвету "Тернопіль" Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів.

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