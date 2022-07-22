Капітан ІІІ рангу Максим Ємельяненко єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвету "Тернопіль" Максиму Ємельяненко, який у 2014 році перейшов на бік російськиї окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Після захоплення росіянами його військової частини в Севастополі та корвету "Тернопіль", капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира.

Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Ємельяненку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вышний Волочёк". Офіцери також зрадили Україну у 2014 році.

Нагадаємо, 20 березня 2014 року, під час захоплення Криму Росією, в Севастопольській бухті окупанти взяли штурмом корвет ВМС України "Тернопіль". Морякам пропонували підвищення зарплат і підвищення у званні, однак, весь особовий склад відмовився присягати Росії, окрім командира.

Загалом на території Криму до березня 2014 року знаходилися 21 український корабель і 50 допоміжних суден.