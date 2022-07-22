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Окупанти не знайшли проєктні документи на Антонівський міст, і не можуть його відремонтувати, - Херсонська ОДА

Росіяни хочуть облаштувати понтонну переправу через Дніпро. 

Окупанти не знайшли проєктні документи на Антонівський міст, і не можуть його відремонтувати, - Херсонська ОДА
Антонівський міст після удару
Фото: Стергій Стерненко в твіттері

Російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського мосту через Дніпро.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра", - написав він у Telegram.

За його словами, російські окупаційні сили не можуть знайти в архівах проєктну документацію на Антонівський міст, щоб підготувати план ремонту.

"Без неї (документації, - ред.) підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони перебувають на чужій землі, де їм зовсім не раді", - наголосив Соболевський.

Нагадаємо, Збройні сили України вже кілька разів вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Окупаційні сили через російські ЗМІ заявили, що рух автотранспорту по мосту обмежили.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро. Росіяни використовували його для транспортування своєї техніки і боєприпасів.

Наразі окупанти охороняють Кримський міст "шаленою" кількістю ППО.

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