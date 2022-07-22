Японія внесла війну Росії проти України в доповідь про загрози національній безпеці

Міністерство оборони Японії опублікувало щорічну доповідь про загрози національній безпеці країні, так звану «Білу книгу оборони», в якому відзначило значне зростання загрози через війну Росії проти України, тиск Китаю на Тайвань і проблеми з ланцюжками постачання, пише “Радіо свобода”.

«Політичне, економічне та військове суперництво між націями очевидне, і виклик, кинутий міжнародному порядку, набув глобальних масштабів», – йдеться в доповіді.

Основну стурбованість Японії щодо безпеки викликають Китай, Росія та Північна Корея.

Щодо війни Росії проти України наголошується, що «зміна статус-кво в односторонньому порядку і силовими методами підриває основи всього міжнародного порядку, в тому числі Азії» та є «порушенням міжнародного права, яке забороняє застосування сили».

У документі зафіксовано факт «надання нелетального обладнання та товарів Україні на запит української сторони у світлі російської агресії».

Крім того, міноборони Японії вказує, що використання Росією сили для вирішення міжнародних суперечок може створити небезпечний прецедент.

Зазначається, що «Біла книга оборони» публікується щорічно напередодні подання бюджетного запиту на потреби оборони країни.

Нагадаємо, Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією, а також "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії".