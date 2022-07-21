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У Познані відкрилась виставка знищеної російської техніки

Російська техніка продовжує пересуватись по Польщі, але у вигляді експонатів.

У Познані відкрилась виставка знищеної російської техніки
Фото: Міхал Дворчик

Познань стало третім містом Польщі, де відкрилася виставка знищеної в Україні російської воєнної техніки.

Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

“Познань – третє місто після Варшави та Вроцлава, в якому ми представляємо з Міністерством оборони України виставку “За нашу і вашу свободу”,- написав Дворчик.

Він додав, що вигляд розбитої українцями російської техніки завжди схиляє до думки: “Росію можна перемогти, тільки не варто боятися”.

Poznań to już trzecie miasto po Warszawie i Wrocławiu w którym prezentujemy z ukraińskim @DefenceU wystawę „Za wolność naszą i waszą” Przesłanie płynące z widoku rosyjskiego sprzętu zdobytego przez 🇺🇦 wojsko zawsze jedno - 🇷🇺 można pokonać tylko nie wolno się jej bać!
🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/jlH7E6LUOu

— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) July 20, 2022

Нагадаємо, 27 червня відбулась перша виставка знищеної російської техніки за кордоном, у Варшаві.

Як повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков, після Варшави виставки відбудуться в інших європейських містах - Берліні, Парижі, Мадриді і Лісабоні.

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