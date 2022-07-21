МЗС закликає Іран утриматись від заяв, що виправдовують агресію Росії проти України

Будь-які звинувачення щодо нібито підготовки нападу на РФ є безпідставними та маніпулятивними.

Міністерство закордонних справ України закликає Іран утримуватися від заяв або кроків, які підживлюватимуть агресію РФ проти України. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він розповів, що у міністерстві звернули увагу на висловлювання керівництва Ірану, в яких опосередковано виправдовується агресія РФ проти України.

"З початку повномасштабної війни РФ Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. У цьому контексті українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва. Потурання агресивним діям Росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших регіонах світу", – зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що будь-які звинувачення щодо нібито підготовки нападу на РФ є безпідставними та маніпулятивними.

Нагадаємо, 19 липня верховний лідер Ірану підтримав розвʼязану Росією війну проти України. На зустрічі з Путіним, який прилетів у Тегеран, Алі Хаменеї повторив наратив кремлівської пропаганди про "підготовку нападу" українською стороною і Заходом.

Раніше в липні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових. Згодом речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що його країна не продавала сотні власних дронів РФ під час агресії Росії проти України.

У Держдепі зазначили, що США готові до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо той вирішить передати безпілотники армії Росії.

Іран – це одна з чотирьох країн, офіційно визнаних спонсорами тероризму. Україна закликає внести до цього списку і Росію, оскільки армія ворога цілеспрямовано вбиває мирне населення і чинить численні воєнні злочини.

Після впровадження санкцій за велику війну проти України Росія зіткнулася з проблемами у поповненні запасів озброєння, оскільки державам заборонено постачати росіянам будь-які товари військового призначення. Експерти вважають, що Москва почалася зближуватися з Іраном, оскільки іранці мають великий досвід і канали, які вони використовували для обходу санкцій. За словами директора проєкту з Ірану в Міжнародній кризовій групі Алі Ваеза, іранці можуть забезпечити коридори для російських товарів для транзиту через Іран до інших місць.