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Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні

"Це не залишиться без покарання".

Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Нед Прайс
Фото: US Embassy and Consulates in Russia

Останні висловлювання російського міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова свідчать про плани РФ захопити більше українських територій, що не залишиться безкарним для росіян.

Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Ці коментарі зайвий раз демонструють нам, що Росія прагне анексії (українських територій - ред.), про що ми попереджали. І це також свідчить про остаточну мету та завдання незаконної, невиправданої війни Росії проти України”, – сказав Прайс.

Він підкреслив, що попри заяви російського керівництва до вторгнення та згодом, “ця війна є нічим іншим, як війною з метою захоплення територій”.

“Ми чітко заявили, що силова анексія вважатиметься грубим порушенням Статуту ООН, і ми не дозволимо, щоб це залишилося без покарання”, – наголосив офіційний представник Держдепартаменту США.

Він запевнив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами продовжать підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. “Жодна держава, якою б великою за розмірами вона не була, не може змінювати міжнародні кордони силою”, – сказав речник американського відомства.

Прайс також зазначив, що цього тижня світ почув від Володимира Путіна чергову брехню про те, що Росія й Україна були на порозі миру ще в березні, і саме Україна не погодилася на це.

“Ми знаємо, що це неправда. Ми знаємо, що це брехня. І міністр закордонних справ лавров у своїх останніх коментарях, я думаю, висловив додаткові докази того факту, що ці заяви є абсолютно порожніми”, – зауважив Прайс, додавши, що Україна завжди прагнула дипломатичного рішення, і про це особисто говорив президент Зеленський.

Нагадаємо, Лавров заявив, що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі Донецької і Луганської областей. "Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і низка інших територій", – заявив він.

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