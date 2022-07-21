Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні

Останні висловлювання російського міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова свідчать про плани РФ захопити більше українських територій, що не залишиться безкарним для росіян.

Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Ці коментарі зайвий раз демонструють нам, що Росія прагне анексії (українських територій - ред.), про що ми попереджали. І це також свідчить про остаточну мету та завдання незаконної, невиправданої війни Росії проти України”, – сказав Прайс.

Він підкреслив, що попри заяви російського керівництва до вторгнення та згодом, “ця війна є нічим іншим, як війною з метою захоплення територій”.

“Ми чітко заявили, що силова анексія вважатиметься грубим порушенням Статуту ООН, і ми не дозволимо, щоб це залишилося без покарання”, – наголосив офіційний представник Держдепартаменту США.

Він запевнив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами продовжать підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. “Жодна держава, якою б великою за розмірами вона не була, не може змінювати міжнародні кордони силою”, – сказав речник американського відомства.

Прайс також зазначив, що цього тижня світ почув від Володимира Путіна чергову брехню про те, що Росія й Україна були на порозі миру ще в березні, і саме Україна не погодилася на це.

“Ми знаємо, що це неправда. Ми знаємо, що це брехня. І міністр закордонних справ лавров у своїх останніх коментарях, я думаю, висловив додаткові докази того факту, що ці заяви є абсолютно порожніми”, – зауважив Прайс, додавши, що Україна завжди прагнула дипломатичного рішення, і про це особисто говорив президент Зеленський.

Нагадаємо, Лавров заявив, що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі Донецької і Луганської областей. "Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і низка інших територій", – заявив він.