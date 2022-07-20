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В МЗС Росії заявили про "зміну географічних завдань" у війні проти України

Лавров у черговий раз пригрозив Заходу через постачання зброї.

В МЗС Росії заявили про "зміну географічних завдань" у війні проти України
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі Донецької і Луганської областей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Зараз географія інша. Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і низка інших територій. І цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо", – заявив російський дипломат.

Також Лавров в черговий раз пригрозив Заходу через постачання зброї Україні, зокрема ракетних установок HIMARS.

"Якщо Захід поставить Києву далекобійну зброю, то географічні завдання "спецоперації" в Україні відсунуться ще далі", – сказав голова МЗС РФ.

"Тому що ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яку буде контролювати Зеленський або хто його замінить, знаходилася зброя, яка буде представляти пряму загрозу нашій території", – додав він.

Нагадаємо, о 5-й ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про початок "спецоперації на Донбасі", після чого російська армія почала бомбити українські міста та селища по всій країні. 

Заклики російських націоналістів та прихильників війни офіційно назвати операцію в Україні війною, провести загальну мобілізацію та розширити територіальні цілі агресії досягли апогею 19 липня. Одні з них критикували Кремль, а інші стверджували, що Путін весь цей час готувався до сирійського варіанту війни.

Аналітики зазначають, що Кремль, найімовірніше, намагатиметься анексувати окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, тобто провести відповідні "референдуми", вже 11 вересня 2022 року.

10 липня президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони України на півдні.

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