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​Активні бої на Донбасі: окупанти хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ

ЗСУ зупиняє ворога.

​Активні бої на Донбасі: окупанти хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ
Фото: Донецька ОДА

У Донецькій області російські військові хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ, але ЗСУ не дають їм можливості просунутися.

Про це під час телемарафону UArazom повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Тривають активні бойові дії, нам зрозумілі плани ворога, і як він хоче діяти для того, щоб вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ. Але всі його спроби як на Бахмутському напрямку, так і на Лиманському, спрямовані на те, щоб заволодіти Слов’янськом із подальшим виходом на місто Краматорськ. Ті дії, які вживаються, не дають можливості противнику просунутись”, – сказав Кириленко.

Він розповів, що за добу противник може здійснити кілька спроб на найбільш гарячих напрямках – Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Слов’янськ, Краматорськ.

“Вони спроби застосовують кілька разів на добу, але несуть втрати і відходять. Ми знаємо, як діяти і що робити, щоб зупинити ворога. Це є нашою основною метою на зараз”, – зазначив Кириленко.

Нагадаємо, минулої доби окупанти обстрілювали мирне населення Донеччини ракетами та артилерією. Розбито 56 цивільних об’єктів. Є вбиті та поранені.

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