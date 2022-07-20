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Сьогодні відбудеться засідання у форматі Рамштайн щодо оборонної допомоги Україні

Зустріч очільників оборонних відомств різних країн пройде в онлайні. 

Сьогодні відбудеться засідання у форматі Рамштайн щодо оборонної допомоги Україні
Червнева зустріч
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Сьогодні, 20 липня, відбудеться четверта зустріч Контактної групи щодо оборони України у форматі Рамштайн.

Під час перемовин будуть говорити про військову підтримку. Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас у твіттері повідомив, що Литві є що запропонувати в межах цієї зустрічі.

"Хороші новини" для українців обіцяв і міністр оборони США Ллойд Остін. 

12 липня в Пентагоні повідомили, що узгодили дату нової зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим

Перша зустріч у такому форматі відбулася у квітні. Вона була очною і обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн. Зустріч проходила на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць. З кожною зустріччю кількість представників оборонного сектору різних країн зростала, і на третьому засіданні перевищила 50. 

Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі. Очікується, що і після четвертого засідання союзники України оголосять про нову збройну підтримку. У США вже анонсували новий пакет допомоги, що включатиме, зокрема далекобійні системи HIMARS.

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