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Україна проводить дослідження та розмінування острова Зміїний, - ГУР МО

Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника.

Україна проводить дослідження та розмінування острова Зміїний, - ГУР МО
Фото: ГУР МО

В ході операції ГУР МО проведено  роботи з дослідження й рекогностування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації", - йдеться у повідомленні воєнної розвідки.

На острові встановлено український прапор замість російського «триколору».

"Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який кілька місяців прожив в окупації", - додають в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, Україна відновила контроль над островом, проте росіяни продовжують його обстрілювати.

Раніше ССО розповіли про спецоперацію зі встановлення українського прапору на "Зміїному".

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