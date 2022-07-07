"Коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного".

Сили спеціальних операцій оприлюднили подробиці спецоперації "Зміїний" - про те, як встановлювали український прапор на визволеному острові.

Ексклюзивні кадри і деталі пресслужба ССО оприлюднила на сторінках у соцмережах.

"Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції", - розповіли військові.

Спочатку на Зміїний зійшли інженери. Вони розчистили прохід від мінних загороджень і пасток. Тоді решта групи вийшла на плато і почала виконувати іншу частину завдань - огляд місцевості, фіксація та збір даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені на Зміїний.

Фото: Сили спецоперацій

Фото: Сили спецоперацій

Фото: Сили спецоперацій

Фото: Сили спецоперацій

Тоді встановили українські прапори в різних частинах острова. Також вмонтували стяг 73-го центру спеціального призначення Сил спецоперацій.

"В той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни нанесли ракетний удар по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу", - зазначили в ССО.

Фото: Сили спецоперацій

Військові кажуть - над плануванням і керівництвом операції працювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Бійці центру і склали основну частину зведеної групи.

Також до спецоперації залучили інженерів 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійців Головного управління розвідки Міноборони та 801-го окремого загону ВМС України.

Нагадаємо, нині українські захисники підняли на острові Зміїний національний прапор України з посланням для російських окупантів.