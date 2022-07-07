Ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Про це повідомляє у Facebook Державна митна служба України.

“Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами”, - йдеться в повідомленні.

За словами голови Держмитслужби Владислава Суворова, це рішення стало результатом розгляду висновків фінальної оціночної місії ЄС, яка відбулася 23-24 червня 2022 року.

Експерт з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) Вітяніс Алішаускас зазначив, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, 23-24 червня 2022 року в Україні тривала фінальна оціночна місія ЄС щодо готовності участі країни у міжнародному застосуванні NCTS та приєднання до міжнародних митних конвенцій. Фінальна оціночна місія Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD) завершила роботу щодо вивчення готовності України приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарам, а також застосовувати NCTS на міжнародному рівні.

4 червня набуло чинності призупинення дії всіх імпортних мит на українські товари в Євросоюзі.