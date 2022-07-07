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​СБУ затримала мешканця Миколаєва, який "злив" рашистам дані для масових обстрілів міста 26-30 червня

Зловмисник готувався й надалі коригувати ворожий вогонь і пересилав інформацію про дислокацію українських підрозділів.

​СБУ затримала мешканця Миколаєва, який "злив" рашистам дані для масових обстрілів міста 26-30 червня
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала жителя Миколаєва, який передавав російським окупантам інформацію для обстрілів міста й ударах по позиціях українських захисників.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Він збирав інформацію про критичну інфраструктуру та оборонні об’єкти в причорноморських районах, а також місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні. Ще вивчав суспільно-політичну ситуацію в області. Про все доповідав російським кураторам або через "зв'язкового" - теж жителя Миколаєва, якого завербувало ФСБ, і він з 2014 року перебуває в ОРДО.

Щоб обмінюватися інформацією, зловмисники використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В СБУ підкреслили - зібрану інформацію від жителя Миколаєва ворог планував використати для ракетних обстрілів міст і диверсій на півдні України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Раніше надані зловмисником дані були використані зс рф щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня", - додали в спецслужбі.

ФСБ завербувало зловмисника, опираючись на його симпатію загарбникам. Чоловік підтримував збройну агресію РФ і виправдовував злочини рашистів в Україні.

Під час обшуків правоохоронці виявили у затриманого вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку, а також мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про додаткову кваліфікацію інших злочинів.

Крім цього, СБУ встановила особу жителя Одеси, якого російська агентура планувала залучити до проведення підривної діяльності на території міста.

Триває досудове розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали російського агента, який розвідував позиції української ППО. А в Києві завершено досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані про оборону столиці та дислокацію військових підрозділів. Також у Київській області затримали зрадницю, яка "здавала" окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців тероборони в селищі Ворзель.

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