Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова

“Кадиров, де ти ховаєшся? Чому ми не можемо знайти тебе у Сєвєродонецьку?”

​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Партизани в Сєвєродонецьку розклеїли листівки зі зверненнями до Кадирова та кадировців.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“У загарбаному обласному центрі заявили про себе партизани. Містом розклеїли листівки-послання до російських окупантів, а саме для так званих кадировців – загарбників з Чечні, які займаються репресіями в тилу і є російським аналогом гестапо”, – написав Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Зазначається, що “окупація-асвабаждєніє” виявилися не такими райдужними як у пропагандистських роликах: загарбники тільки обіцяють відновлення комунікацій, а це не можна виконати, тож люди продовжуватимуть жити в печерних умовах. Або на них чекає депортація.

Нагадаємо, росіяни "мобілізують" чоловіків із Лисичанська та Сєвєродонецька. Чоловіків запрошують на роботу, а через кілька днів замість перших грошей вони отримують повістку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також