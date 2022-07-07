Партизани в Сєвєродонецьку розклеїли листівки зі зверненнями до Кадирова та кадировців.
Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“У загарбаному обласному центрі заявили про себе партизани. Містом розклеїли листівки-послання до російських окупантів, а саме для так званих кадировців – загарбників з Чечні, які займаються репресіями в тилу і є російським аналогом гестапо”, – написав Гайдай.
Зазначається, що “окупація-асвабаждєніє” виявилися не такими райдужними як у пропагандистських роликах: загарбники тільки обіцяють відновлення комунікацій, а це не можна виконати, тож люди продовжуватимуть жити в печерних умовах. Або на них чекає депортація.
Нагадаємо, росіяни "мобілізують" чоловіків із Лисичанська та Сєвєродонецька. Чоловіків запрошують на роботу, а через кілька днів замість перших грошей вони отримують повістку.