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На державні організації України почали нову кібератаку шляхом розсилання небезпечних електронних листів

Пристрої користувачів може уразити шкідлива програма Cobalt Strike Beacon.

На державні організації України почали нову кібератаку шляхом розсилання небезпечних електронних листів
Фото: Держспецзв’язку

Зараз відбувається нова кібератака на державні організації України через розсилання електронних листів.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України у Telegram.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів з темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування».

Повідомляється, що листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe". Після чого пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Фото: CERT-UA,

"Нинішню активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні", – повідомляє Держспецзв’язку.

Нагадаємо, за повідомленням Держспецзв’язку, якість кібератак Росії знижується. Потужні кібератаки на сайти органів влади України відбулися в січні, а також за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ. Після цього хакерські напади повторювались, зокрема і в березні, коли атакували Укртелеком. 

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