Окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або диверсій.

Військова контррозвідка Служби безпеки України в Дніпропетровській області затримала російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Отримані координати чоловік мав передати своєму "куратору" через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

За однією з версій, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

При цьому днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область.

Фото: ssu.gov.ua

"Зрадника завербував представник спецслужб рф для розвідувально-підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла витоку даних щодо оборони Києва та затримала зрадницю на Київщині.