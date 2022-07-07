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У Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

Його демонтували за рішенням громади і органу місцевого самоврядування. 

У Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією
Фото: t.me/OleksiyKuleba/1936

У місті Переяслав на Київщині демонтували монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією, яке відзначали 1954 року.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз'єднання" чи "дружбу" з рашистами не може йтися", – написав він у Telegram-каналі.

Кулеба також зазначив, що пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

Фото: t.me/OleksiyKuleba/1936

Мер Переяслава В'ячеслав Саулко розповів, що питання про бажання демонтувати цей пам'ятник виникало задовго до 2014 року, але "на превеликий жаль, на той момент було ще багато людей, які підтримували те, щоб він стояв".

"Але війна, яку розпочала РФ проти народу України у 2014 році, поставила по суті питання про його терміновий демонтаж. Довго були баталії, було багато противників, було багато охочих запобігти тому, щоб його прибрали. Усе-таки він мав культурне значення, був охоронною спадщиною України, тому ми не могли просто так самі це зробити, але коли розпочалася повномасштабна війна, російська агресія, питання саме відпало", – пояснив Саулко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, який цитує "Інтерфакс-Україна".

Фото: t.me/OleksiyKuleba/1936

Нагадаємо, в травні Київрада підтримала перенесення 47 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з Росією та СРСР.

26 квітня у столиці України демонтували пам'ятник біля Арки дружби народів. Її відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь "возз'єднання" України з Росією. Крім того, Київрада ухвалила рішення про переіменування арки - тепер це - Арка Свободи українського народу.

За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.

У 2016 році тодішній міністр культури Євген Нищук пропонував знести Арку дружби народів, а на її місці встановити пам'ятник воїнам АТО.

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