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Росія за три місяці війни заробила $24 млрд від продажу ерергоресурсів Китаю та Індії, – Bloomberg

Стрімке зростання імпорту енергоносіїв нівелює зусилля США та Європи у намаганні покарати Кремль за агресію.

Росія за три місяці війни заробила $24 млрд від продажу ерергоресурсів Китаю та Індії, – Bloomberg

Росія заробила 24 мільярди доларів від продажу ерергоресурсів Китаю та Індії лише за три місяці після вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Стрімке зростання імпорту енергоносіїв до цих країн нівелює зусилля США та Європи у намаганні покарати Кремль за агресію.

Китай витратив 18,9 мільярда доларів на російську нафту, газ і вугілля до кінця травня, що майже вдвічі перевищує аналогічну минулорічну суму, свідчать останні дані митників. 

Водночас витрати Індії складають 5,1 мільярда доларів за той самий період, що перевищує аналогічні витрати у 2021 році щонайменше у п’ять разів. 

“Це додаткові 13 мільярдів доларів доходу (для Росії, – ред.) з обох країн порівняно з тими ж місяцями 2021 року”, – додає видання.

Bloomberg зазначає, що більші витрати допомагають РФ компенсувати скорочення закупівель у США та деяких інших країнах, які їх призупинили або сповільнили, щоб покарати Росію за війну. Заборони призвели до стрімкого зростання цін на альтернативні джерела енергії та призвели до руйнівної інфляції, яка загрожує рецесією у великих економіках.

“Китай вже купує практично все, що Росія може експортувати через трубопроводи та тихоокеанські порти. Індія була основним покупцем вантажів з Атлантики, які більше не потрібні Європі”, – зазначив провідний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря Лаурі Мюллівірта, який відстежує російські енергетичні потоки з початку війни.

Ситуація навряд чи зміниться найближчим часом, оскільки ціни на енергоносії набагато вищі ніж торішні, попри значні знижки, які Росія пропонує, щоб заманити покупців. 

“Якщо говорити про обсяги, китайський імпорт продовжував повільно зростати в червні, у той час як Індія може мати стимул ще більше збільшити закупівлі у найближчі місяці, оскільки вступає в силу заборона Європейського Союзу на російську нафту”, – сказав Мюллівірта.

Нагадаємо, координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що збільшення Китаєм імпорту російської нафти – це мовчазна підтримка РФ.

Раніше Bloomberg повідомив, що Індія сподівається подвоїти свій імпорт російської нафти. Державні нафтопереробні заводи країни прагнуть максимально використовувати поставки з великими знижками від "Роснефти".

3 червня набув чинності шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який передбачає заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Планується, що поетапна відмова від сирої нафти займе майже півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців. Нафтове ембарго передбачає винятки для Болгарії та Хорватії.

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