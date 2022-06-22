Збільшення Китаєм імпорту російської нафти – це мовчазна підтримка РФ, – Джон Кірбі

Закупівлі російської нафти у великих обсягах є ще одним прикладом зростаючого співробітництва між Китаєм і Росією.

Також це є мовчазною підтримкою РФ з боку Китаю на тлі санкцій, які вводять проти Росії західні країни.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі, повідомляє сайт Білого дому.

"Я думаю, що це всього лише частина готовності Китаю продовжувати йти разом з Росією. Ми закликали Китай бути відповідальною державою і приєднатися до решти світу в засудженні того, що Росія творить в Україні, і введенні санкцій проти Росії за це", – заявив Кірбі.

Нагадаємо, імпорт нафти з Росії в Китай у травні зріс більше ніж удвічі порівняно з минулим роком на тлі західних санкцій проти російського палива.

За даними Митної адміністрації Китаю, країна, яка має другу за розмірами економіку світу, закупила понад 8,4 мільярда тонн російської нафти. Це – на 55% більше, ніж у травні 2021 року.

Так Росія стала головним джерелом палива для Китаю, обійшовши Саудівську Аравію.

3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців. Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.

Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.