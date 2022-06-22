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Зеленський запросив прем'єра Бельгії відвідати Україну

"Розраховуємо на значний внесок Бельгії у відбудову України", - наголосив глава держави.

Зеленський запросив прем'єра Бельгії відвідати Україну
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС та вагому допомогу під час повномасштабного вторгнення РФ. Розраховуємо на значний внесок Бельгії у відбудову України", - наголосив глава держави.

Також Зеленський запросив Де Кроо відвідати Україну.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він також запросив Орбана відвідати Україну.

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