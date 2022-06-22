Зеленський запросив прем'єра Бельгії відвідати Україну

"Розраховуємо на значний внесок Бельгії у відбудову України", - наголосив глава держави.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС та вагому допомогу під час повномасштабного вторгнення РФ. Розраховуємо на значний внесок Бельгії у відбудову України", - наголосив глава держави.

Поговорив з головою уряду Бельгії @alexanderdecroo. Подякував за підтримку надання 🇺🇦 статусу кандидата на членство в 🇪🇺 та вагому допомогу під час повномасштабного вторгнення РФ. Розраховуємо на значний внесок Бельгії у відбудову 🇺🇦. Запросив пана Прем'єр-міністра відвідати 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Також Зеленський запросив Де Кроо відвідати Україну.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він також запросив Орбана відвідати Україну.